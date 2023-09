Eine Symbiose aus Poesie und musikalischer Reinheit

Bludenz. Am Freitag, 29. September, präsentiert Harry Marte mit seiner Band sein neues Album und lädt Liebhaber*innen der Klangästhetik zu einem besonderen musikalischen Erlebnis in die Remise ein.

In Begleitung seiner Bandmitglieder bietet Harry Marte den Zuhörer*innen eine vielfältige Klanglandschaft. In seinem Album „Extra Brut“ erschafft er mit seiner charaktervollen Raspelstimme eine tiefsinnige und fließende Symbiose aus Folk- und Bluesmusik, in dem er einen vollen Raum mit traumwandlerischer Schönheit und Klarheit füllt.