Eine Suppe für den guten Zweck

Arbeitskreis „Gemeinschaft“ lud zum Suppensonntag

Weiler. Gutes Genießen und dabei Gutes tun – das war das Motto beim Suppensonntag in Weiler. Auf Einladung des Arbeitskreis „Gemeinschaft“ lud man nach der Sonntagsmesse in den Montfortsaal. Dort stieg den Besuchern bereits beim Eingang ein verführerischer Duft in die Nase. Die Mitglieder des Arbeitskreis rund um Gaby Ender hatten bereits die Vorarbeit geleistet und Kürbiscremesuppe, Gerstensuppe oder klare Suppe mit verschiedenen Einlagen in der Küche gezaubert. So blieben in Weiler viele Küchen kalt und dies mit absolut gutem Gewissen, denn der Reinerlös ging an den Koblacher Bischof Erwin Kräutler für sein Projekte in Brasilien. Ehrensache auch für verschiedene Dorfvereine sich in den Dienst der guten Sache zu stellen, so waren etwa die Harmoniemusik und die Feuerwehr mit einer stattlichen Abordnung vor Ort. Abgerundet wurde der kulinarische Sonntag noch mit einem feinen Kuchen vom Buffet, welches von den Ministranten organisiert wurde. Eine heiße Suppe genossen so auch Bürgermeister Dietmar Summer, Pfarrer Marius Ciobanu, sowie der Vorderländer Pastoralamtsleiter Michael Willam. CEG