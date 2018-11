Eine starke zweite Halbzeit reicht RHC Dornbirn zum Sieg

RHC Dornbirn gewinnt nach schlechtem Start gegen Uttigen, die Tore fielen erst nach der Pause.

Die Hausherren kamen anfangs nur schwer ins Spiel, Torchancen waren Mangelware und an der Passgenauigkeit scheiterte es ebenso. Die Gäste machten Druck, waren vermehrt in Ballbesitz – Dornbirn hatte alle Hände voll zu tun und nach dem Gegentreffer in der 3. Minute durch Leon Càliz Glück, nicht mehr im Rückstand zu liegen, dies hatten sie unter anderem auch Torhüter Angel Mirantes zu verdanken. Nicht einfacher machte es eine blaue Karte gegen Jonas Fässler, doch der direkte Freistoss der Aaretaler landete am Pfosten und auch das Unterzahlspiel überstanden die Messestädter schadlos. Es musste etwas passieren, um dem Spiel die erhoffte Wende zu geben. Spielertrainer Garcia schien in der Kabine die richtigen Worte gefunden zu haben, Brunner & Co kamen wie von der Tarantel gestochen aus der Kabine und zwangen Uttigen zu Fehlern und Fouls. Anfangs noch als Torschütze gefeiert stand Leon Càliz kurz nach Wiederanpfiff wieder im Mittelpunkt, diesmal jedoch durch eine Zwei-Minuten-Strafe. Kilian Hagspiel versenkte den Ball per direktem Freistoß souverän in der linken oberen Ecke zum 1:1 Ausgleich. Nach einer weiteren blauen Karte durch Vanina übernahm der Jüngste Jonas Fässler die Verantwortung beim Direkten und versenkte den Ball trocken zur erstmaligen 2:1 Führung in die Maschen. Die Aaretaler erhöhten nun nochmals das Tempo und kamen durch einen abgefälschten Greimel-Schuss prompt zum Ausgleich. Die Entscheidung fiel durch einen Distanzschuss von Kilian Hagspiel, der die Kugel unhaltbar ins gegnerische Netz hämmerte. Am Ende mussten die Dornbirner noch zittern, brachten jedoch ihren Vorsprung über die Zeit und holten die so wichtigen drei Punkte. Durch den dritten Ligasieg rückt die Garcia-Truppe in der Schweizer NLA auf den vierten Rang nach vorne.