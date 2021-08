Eine Stadt im Rock'n'Roll-Fieber

The King of Rock'n'Roll lebte Ende der 50iger Jahre während seiner Militärzeit in Deutschland in der Kurstadt.

In Bad Nauheim in Hessen darf in diesem Jahr das Elvis-Presley-Festival wieder stattfinden.

Elvis-Fans können ihrem Idol in Hessen nun übrigens ganz nahe sein - und den "King of Rock'n'Roll" sogar anfassen. Eine lebensgroße Statue des US-Musikers (1935-1977) aus Bronze ist am Freitag anläslich des Festivals in Bad Nauheim an einem Originalschauplatz aufgestellt und enthüllt worden. Sie befindet sich an der Stelle, an der Elvis Ende der 1950er Jahre stand und fotografiert wurde.