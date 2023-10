Eine spürbare Entlastung für viele Haushalte

Bludenz. Ab Montag, 16. Oktober, startet der neu gestaltete Wohn- und Heizkostenzuschuss 2023/24.

In Vorarlberg wolle man so auf die deutlich gestiegenen Energie- und Wohnungskosten reagieren. „Deshalb wurde der Zuschuss auch von 330 auf 500 Euro erhöht. Gleichzeitig sind auch die Bemessungsgrundlagen angepasst worden“, erklärt Tschann. Auch die eingeschlagene Form der Abwicklung (nur Personen, die noch nie einen Heizkostenzuschuss bekommen haben, müssen einen Antrag stellen) erleichtere den Zugang für die Haushalte. Rund 40.000 Haushalte sollten heuer in Vorarlberg in den Genuss dieser einzigartigen Unterstützung kommen. „Alleinerziehende und ältere Menschen mit niedrigen Pensionen werden durch die neu angepassten Förderrichtlinien profitieren. Ich kann alle neubezugsberechtigte Personen nur dazu aufrufen, einen Antrag zu stellen“, betont Vizebürgermeisterin Andrea Mallitsch in ihrer Funktion als Familienstadträtin.