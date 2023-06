Eine sportliche Diplomarbeit mit hohem Spaßfaktor

Handelsakademieabsolventinnen organisierten ein großes Fußballturnier.

„Da wir beide den Sportzweig besuchen, selbst Ballsport betreiben und auch in Lustenau wohnen, bot sich dieses Projekt gut an. Das Ziel dieses Turniers ist es, dass wir den Kindern ein außerschulisches Erlebnis bieten, die Teambildung sowie Spiel und Spaß fördern wollen“, erklärte Anna Türtscher. Diese Mission dürfte gelungen sein, denn die Begeisterung bei den vielen Turnier-Teilnehmern kannte keine Grenzen.

Im Vorfeld zum großen Event stand auch eine Menge Arbeit für die beiden Lustenauerinnen, die den Sportmanagementzweig der HAK Bregenz besuchen, an: „So ein Turnier zu organisieren, ist ein enormer Aufwand. Zuerst galt es die Direktoren und Lehrpersonen der Schulen zu kontaktieren und ins Boot zu holen, sich mit dem Sponsoring auseinanderzusetzen, Teams und Spielpläne zusammenzustellen und ein Rahmenprogramm für alle Kinder, die nicht kicken wollen, zu planen“, so Anna Grabherr.

Die Veranstaltung bot auch die Möglichkeit, das Interesse am Mädchenfußball zu wecken. „Wenn ich sehe, wie viel Freude hier vor allem auch die Mädels haben, stimmt uns das optimistisch“, so Sperger, der auch als Nachwuchskoordinator beim FC Lustenau tätig ist. Der Verein engagiert sich stark für den Mädchenfußball und freut sich jederzeit auf „Schnupper-Kickerinnen“, die immer freitags von 14 bis 15.30 Uhr im Holzstadion vorbeischauen können. Die „Wilden Hühner“ der 4b Rotkreuz lieferten am Turniertag gleich einmal eindrücklich den Beweis, dass sich die Mädchen in Sachen Kicken nicht hinter den Jungs verstecken müssen und jubelten über viele Tore.