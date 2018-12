Eine sinfonische Weihnacht

Furioses Flötenspiel und feierliche Sinfonie von Ludwig van Beethoven zum Fest: Begeisterndes Konzert am Vorarlberger Landeskonservatorium.

FELDKIRCH Die festliche Weihnachtsmatinee am Vorarlberger Landeskonservatorium hat zum Jahresabschluss bereits Tradition. Auch heuer bot die Sinfonische Weihnacht mit Beethovens Eroica und Flötistin Nolwenn Bargin einen besonderen Konzertgenuss.

Dass sich beim weihnachtlichen Jahresabschlusskonzert am Landeskonservatorium ein Lehrender präsentiert, hat bereits Tradition. Heuer stellte sich unter der Leitung von Benjamin Lack die französische Flötistin Nolwenn Bargin vor, die seit September 2017 am Vorarlberger Landeskonservatorium in Feldkirch eine Flötenklasse leitet.