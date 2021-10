Eine Show jenseits der Schwerkraft

Am kommenden Wochenende gastiert der renommierte Artist LEO im Freudenhaus.

Die Besucher erwartet Spektakuläres. Man ist sich nicht mehr sicher, wo oben und wo unten ist. Unter der Regie des Schauspielers und Regisseurs Daniel Brière aus Montréal, und basierend auf einer Idee des multitalentierten Performers Tobias Wegner, hat LEO etliche bedeutende Auszeichnungen gewonnen, einschließlich des Carol Tambor Best of Edinburgh Awards, des Three Weeks Editors Awards und des Scotsman Fringe First Awards des Edinburgh Fringe Festivals, und gewann den John Chataway Award for Innovation auf dem 2013 Adelaid Fringe Festival. „LEO bezauberte Zuschauer und Kritiker von New York bis Berlin, von Melbourne bis Hong Kong mit Zwischenstopps in Montréal, Moskau, London und nun erfreulicherweise auch Lustenau“, so Zöhrer begeistert über die Vorarlberg-Premiere. (cth)