Eine Sensation war absolut in Reichweite

Lauterach Handballer verlieren in Wels knapp.

Einen hart erkämpften 34:29-Heimsieg feierten die Spiders Wels in der HLA Challenge gegen den HcB-Lauterach. Die Löwen aus Lauterach gaben erst in den letzten Spielminuten die möglichen Punkte aus der Hand, lange Zeit stand das Spiel auf Messers Schneide.



Von Beginn weg entwickelte sich ein enges Spiel, in dem die Führung mehrmals wechselte und kein Team um mehr als 1 Tor vorlegen konnte. Erst gegen Ende der ersten Hälfte betrug der Vorsprung der Welser zwei Tore, bis zur Pause glichen die Vorarlberger aber wieder zum 13:13 aus.



In Hälfte 2 erwischten die Gastgeber den besseren Start, erhöhten schnell auf 17:13. Doch auch dieser Blitzstart brachte nicht die Vorentscheidung. Die Lauteracher kämpften um den Anschluss, konnten in weiterer Folge auch mehrmals ausgleichen, aber nicht mehr in Führung gehen. Gegen Mitte der zweiten Hälfte konnte der neu eingewechselte Goalie der Welser entscheidende Bälle entschärfen. Zudem stabilisierte sich die Deckung des Gegners woran man sich die Zähne ausbiss, weshalb in den letzten 10 Spielminuten die Heimmannschaft wieder vorlegen und einen vorentscheidenden Abstand von 6 Treffern herauswerfen konnte welche diese dann auch Routiniert den Vorsprung verwalteten.