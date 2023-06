Eine Schulmöbel-Spende für Rumänien

Die Mittelschule Hasenfeld spendet ihr "alten" Schulmöbel an eine Schule in Rumänien.

Die Mittelschule Hasenfeld spendet ihr "alten" Schulmöbel an eine Schule in Rumänien. ©bvs

Die Mittelschule Hasenfeld spendet ihr "alten" Schulmöbel an eine Schule in Rumänien. ©bvs

Die Mittelschule Hasenfeld spendete ihre Schulmöbel an eine Schule in Rumänien.

Lustenau „Wir haben neue Tische und Stühle für unsere Schüler erhalten. Unsere „alten Schulmöbel“ waren aber noch in einem einwandfreien Zustand und die wollten und konnten wir nicht einfach wegwerfen“, erklärte der Direktor der Mittelschule Hasenfeld Gerald Fröhle. So kam ihm die Idee die Möbel an eine Schule zu spenden. Schulsekretärin Nicole Gmeiner stellte den Kontakt mit einer rumänischen Schule her, die sich über das großzügige Geschenk mehr als freute.

Kontakt mit Schule aufgenommen

„Ich habe eine Bekannte, die aus Rumänien kommt und hier in Lustenau lebt. Von ihr weiß ich, dass die Schulen dort nicht so gut ausgestattet sind, wie unsere in Österreich“, sagte Nicole Gmeiner. Ihre Bekannte, Cristina Müller, stellte den Kontakt zu dem Gymnasium in Dumbrăveni in Rumänien her, die gerne die Möbelspende entgegennahm.

Transport nach Rumänien

Für die Lustenauer Mittelschule stellte sich dann jedoch die Frage, wer die Transportkosten für die Möbel übernehmen kann. „Ich habe einfach bei der Spedition Weiss angefragt, ob sie uns die Möbel nach Rumänien bringen können. Einen Teil des Transportes übernehmen sie. Doch wir mussten noch immer 1500 Euro aufbringen“, so die Schulsekretärin. Direktor Gerald Fröhle hat schlussendlich mit den Pfadfindern aus Rankweil einen würdigen Sponsor gefunden. „Wir haben davon erfahren und fanden es schade, dass man intakte Schulmöbel wegschmeißen muss“, erklärte Herbert Mathis von den Rankweiler Pfadfinder. „Die gesamten Transportkosten in Höhe von 1500 Euro übernehmen wir gerne“, so Mathis.

Reise kann beginnen