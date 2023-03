Eine Schule im Lesefieber

An der Volksschule Mehrerau wird die Vorarlberger Lesewoche intensiv praktiziert.

Bregenz „Es fehlt nicht mehr viel, dann ist unser Leseturm voll und wir machen ein großes Lesefest bei uns in der Schule“, erzählte Lehrerin Nina Pacolli stolz. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Chiara Zopper, Jeannine Schilcher und Direktorin Dagmar Juriatti haben sie sich für die Kinder ein abwechslungsreiches Programm in der Lesewoche ausgedacht, um ihre Schülerinnen und Schüler zum Lesen zu motivieren. Und das sind sie: Wohin das Auge blickt, sieht man Kinder mit ihren Büchern am Lesen.

Gemeinsam etwas erreichen

Vor zwei Wochen fiel der Startschuss in der Volksschule und die Kinder starteten mit dem Lesen für ihren Leseturm. Das Ziel ist es, den großen selbstgebastelten Leseturm in der Schule mit den gelesenen Büchern bis oben hin zu füllen. „Die Kinder sehen von Tag zu Tag ihren gemeinsamen Erfolg. Der Turm ist fast voll“, sagte Lehrerin Chiara Zopper. „Von jedem gelesenen Buch durften wir den Buchrücken abmessen und die Maße des Buches auf ein Papier abpausen. Ich habe ein ziemliches dickes Buch ausgewählt“, erzählte Pius Marte (9) aus Bregenz. Seine Klassenkameraden Max Petit (8) aus Gaißau und Naila Stempfel (8) aus Diepoldsau waren ebenfalls fleißig am Lesen. Sie überzeugten sich vom Erfolg ihrer Aktion und sahen, dass nicht mehr viele Bücher zum Erreichen ihres Zieles fehlen.

Bücher anderen schmackhaft machen

„Jedes Kind präsentierte in dieser Woche sein Lieblingsbuch in einer selbstgebastelten Bücherbox den Klassenkameraden“, so Nina Pacolli. Dadurch wurden Büchertipps abgegeben und die Lust an anderen Büchern geweckt. Und damit die Kinder auch in der Pause ein bisschen lesen, durfte jedes Kind seinen Lieblingswitz auf ein Blatt Papier schreiben. Diese wurden im ganzen Schulgebäude verteilt aufgehängt.

Digitale Oster-Leserally und Besuche im Lesecafé