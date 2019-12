Eine schöne Tradition

Bewohner des Pflegeheims Birkenwiese erlebten wieder eine kreative Abwechslung.

Dornbirn. „Alle Jahre wieder….“, hieß es kürzlich wieder an der HTL Dornbirn, denn der Besuch der Bewohner vom Pflegeheim Birkenwiese ist bereits ein fixer Bestandteil im Rahmen des Tag der offenen Tür an der Schule. Und so kam auch heuer wieder eine Gruppe von Pflegeheimbewohnern in den Genuss, die Generalprobe der diesjährigen Modenschau zu besuchen. Nach der Begrüßung durch Direktor Michael Grünwald, erlebten die Besucher wieder eine spannende Projektschau, die bei den Ehrengästen für große Begeisterung und viel Applaus sorgte.