Eine Schaukel für die CampusVäre

Beim Kids Design Club spannen Kinder Ideen für das Zuhause des designforum Vorarlberg.

Dornbirn. „Ich würde mir ein riesiges Schwimmbad wünschen“, meinte Architektin Valerie Rainer, tauchte ihre Finger in blaue Fingerfarben und malte ein Schwimmbecken auf das riesige Packpapier am Boden. Gemeinsam mit Franziska Sophia Möhrle vom Architekturkollektiv „Auf‘Strich“ leitete sie den ersten Kids Design Club in der CampusVäre in Dornbirn. Dabei wurden die insgesamt 12.000 Quadratmeter großen alten Industriehallen zur Spielwiese für kreative Kinder ab sechs Jahren. An zwei Nachmittagen waren diese eingeladen, Ideen für das neue Zuhause des designforum Vorarlberg zu spinnen.

Orte definieren

Am ersten Tag erkundeten die Kinder die CampusVäre. Dabei liefen sie mit einer Schnur durch das ganze Areal, was ihnen die Dimensionen der riesigen Hallen verdeutlichte. Anschließend definierten sie mit bunten Klebebändern Orte im Areal, die sie als angenehm und schön empfanden. Dann machten sie sich Gedanken, was ihrer Meinung nach fehlt und was sie sich wünschen würden. Sie ließen ihrer Kreativität freien Lauf und visualisierten ihre Ideen nach dem Vorbild von Valerie Rainer auf Papier.

Neues ausprobieren