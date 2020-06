Eine saumäßig starke Aktion

„Geben für Leben“ – Typisierung am Hof der Familie Gstach

Rankweil. Gutes Essen, musikalisch-kabarettistische Unterhaltung und dazu noch etwas Gute tun. So lässt sich die Stammzellen-Typisierungsaktion des Vereins „Geben für Leben“ am vergangenen Sonntag zusammenfassen. Geladen hatte neben Vereinsobfrau Susanne Marosch, Familie Gstach auf ihren Schweinezuchtbetrieb in Brederis und sie sorgte auch für die kulinarische Versorgung der Gäste. Die saftigen Pulled Pork Brote, ihre vegetarischen Alternativen sowie das Kuchenbuffet gab es jeweils gegen eine freiwillige Spende für den Verein. Insgesamt stattliche 82 Personen ließen sich neu typisieren und sind nun potenzielle neue Lebensretter für Leukämiepatienten weltweit. Die umfangreichen Testungen sind sehr genau, aber auch teuer – eine Typisierung kostet den Verein 40 Euro – man ist also stets auf Spenden angewiesen. In Rankweil konnte über den Verkauf, die eigens organisierte Tombola jeweils seitens der Familie Gstach, sowie über verschiedene Beiträge in den aufgestellten Boxen, mehr als 3200 Euro gesammelt werden, was ziemlich genau dem finanziellen Aufwand der neu registrierten Personen entspricht.