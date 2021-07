Eine richtige Win-win Situation

Das Projekt Offener Kühlschrank schaute beim Baby-Sommerfrühstück vorbei.

Dornbirn. Für kleinere Kinder ist das Familienzentrum Treffpunkt an der Ach in Dornbirn mit dem Sommerfrühstück derzeit die erste Adresse. Babys sind beim Baby-Sommerfrühstück herzlich willkommen, die etwas größeren Kinder, die schon laufen können, bekommen beim Sommerfrühstück aktiv auf spielerische Weise ein kleines Sportprogramm dazu.

Auch das Team vom Treffpunkt an der Ach „bedient“ sich oft am Kühlschrank und vor allem für die Frühstücksbuffets werden viele Produkte verwertet. „Wir staunen immer wieder, was alles an guter Ware im Kühlschrank deponiert wird. Und mit ein bisschen Kreativität lassen sich daraus oft wieder hervorragende Speisen, wie hier bei unserem Sommerfrühstück, zaubern“, zeigte sich Andrea Wohlmuth, Leiterin der Familientreffs begeistert. „Somit kann man von einer echten Win-win Situation sprechen, da die Lebensmittel nicht im Müll landen und gleichzeitig für ein vielfältiges Angebot auf dem Frühstückstisch sorgen“, ergänzte Ingrid Benedikt.