Eine Reise in die Welt der Fantasie

Bludenz. Am Freitag, 23. November 2018, verwandelt sich die Remise Bludenz in eine Märchenwelt. Mit „Es war einmal …“ beginnt das Erzählkonzert „Hänsel und Gretel“ für Kinder und überhaupt alle Menschen, die Märchen mögen.

Vor über 120 Jahren schrieb Adelheid Wette für ihre Kinder ein Märchenspiel nach der Vorlage des Grimm’schen Märchens „Hänsel und Gretel“. Ihr Bruder Engelbert Humperdinck vertonte es kurz darauf als erfolgreiche Oper. In der Fassung für Bläserquintett kommt es nun herunter von der großen Bühne auf Augenhöhe mit dem Publikum. Erzählerin Bettina Barnay und das aus Vorarlberger Musikern bestehende Holzbläserquintett Con.Moto laden ein zu einer Reise in die Welt der Fantasie, wo das Gute dem Bösen ein Schnippchen schlägt.

Kartenvorverkauf bei allen ländleTICKET-Vorverkaufsstellen, in allen Raiffeisenbanken und Sparkassen in ganz Vorarlberg, online auf www.laendleticket.com und im Tourismusbüro in der Bludenzer Innenstadt, Rathausgasse 5.