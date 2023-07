Eine Reise in die Vergangenheit

Dieser Mann kehrt nach über 70 Jahren mit seinen Enkeln in seine Heimat Irland zurück.

1949, also vor rund 74 Jahren, wanderte der der mittlerweile 96-Jährige in die USA aus. Nun kehrte er mit seiner Familie in seine kleine Heimatstadt

Tipperary in Irland zurück und besuchte unter anderem seine frühere Schule, sein altes Haus und den Hafen, über den er das Land damals verlassen hatte. Die Reise weckte bei dem lebensfrohen Rentner offenbar viele schöne Erinnerungen an seine Kindheit und Jugend. Seine Enkel konnten deshalb wohl vielen Geschichten lauschen.