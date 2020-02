Eine Reise durchs vielfältige Gartenjahr

Der Obst- und Gartenbauverein Dornbirn stellt sein neues Jahresprogramm vor.

Dornbirn. Gärtnern verbindet. Umso wichtiger ist es, Gärten und das dazugehörige Wissen zu pflegen und weiter zu geben an nächste Generationen. Der Obst- und Gartenbauverein Dornbirn tut das seit über 130 Jahren und bietet auch 2020 wieder ein buntes Jahresprogramm, das vom klassischen Obstbaumschnittkurs, natürlicher Schädlingsbekämpfung bis zum Anbau von Speisepilzen im Garten und spannenden Kinderkursen reicht.

Die Kräuterpädagoginnen haben ebenfalls ein besonderes Kinderprogramm für 2020 zusammengestellt. Im vergangenen Jahr haben sie gemeinsam mit einer Schulklasse der VS Edlach den Garten des Pflegeheims förmlich verzaubert. „Es ist einfach schön, wenn verschiedene Altersgruppen bzw. Generationen von solchen Aktionen profitieren“, so Benedikt. Heuer stehen Gänseblümchen, Löwenzahn & Co. bei verschiedenen Kursangeboten ab Mai im Mittelpunkt.