Eine Reise durch die Stickereigeschichte

Eine Zeitreise durch die Jahrhunderte der Stickerei kann man in den Räumen des Vereins S-MAK begehen.

Lustenau. Der Verein Stickerei – Museum. Archiv. Kommunikation (S-MAK) gründete sich im Juni 2018. Damals noch im Ehrenamt, ist Daniela Fetz inzwischen zu 50% beim Verein angestellt und sorgt mit Hingabe dafür, die Geschichte der Vorarlberger Stickerei einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Ziel der 13 Vorstandsmitglieder ist jedoch nicht nur, die Vergangenheit dieses Industriezweiges aufleben zu lassen, auch der Gegenwart und Zukunft wird Zeit gewidmet. Die Ausstellung ist eröffnet und kann Donnerstag und Freitag von 14–18 Uhr besucht werden, sobald die Maßnahmen zur Verringerung des Corona-Virus es wieder zulassen. Obwohl die aktuelle Situation das gesellschaftliche Leben beeinträchtigt, blickt man bei S-MAK hoffnungsvoll in die Zukunft und hoffentlich bald auf eine lange Liste von Besucherzahlen.

„Der Verein widmet sich der Erfassung, Digitalisierung und Konservierung, sowie der Erweiterung der bereits bestehenden Sammlung zum Thema. Dabei sollen möglichst viele Interessierte in diesen experimentellen Prozess eingebunden werden.“ Die Ausstellung findet ohne Führung statt, am Fußboden ist die Richtung eingezeichnet, der Besucher findet den Weg zu den Filmen, Maschinen und anderen Exponaten allein, so Daniela Fetz. Stick- und Fädelmaschinen vom Stickereiverband fanden ihren Weg ins Stickereimuseum, aber auch private Sticker leisteten ihren Beitrag zur Sammlung, die ständig erweitert wird.