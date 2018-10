Eine Reise durch die Musikgeschichte

„Rock meets Classic“ beim Musikschulkonzert als musikalischer Höhepunkt von Feldkirch 800.

Feldkirch „Feldkirch ist unter anderem eine Verbindung von Bildung und Musik“, meint Stadtbibliothekar Hans Gruber . Eine Stadt – wie ein kleiner Kosmos, der zeigt, wie verschieden die Menschen sein können. Diese Vielfalt wurde vergangenen Sonntag wieder spürbar. Das Jubiläumskonzert der Musikschule Feldkirch unter Leitung von Direktor Nikolaus Netzer , wurde mit dem Titel „Music was my first love“ von John Miles eröffnet. Moderiert wurde der Abend von Monika Wagner .

„Dieser Eröffnungstitel bildet das ab, was an Beginn dieses großen und ambitionierten Projektes stand“, sagt Bürgermeister Wilfried Berchtold bei seiner Eröffnungsrede. Die Vision eines Symphonie-Orchester und Rockkonzert trägt der Musikschuldirektor schon lange mit sich herum. Für die Realisierung war letztlich das Stadtjubiläum “Feldkirch 800” der entscheidende Katalysator. Denn der musikalische Gedanke hinter diesem Abend war, dass Alte zu bewahren, dem Neuen gegenüber offen sein.

Bürgermeister Berchtold lobte dabei die hartnäckige Art von Netzer: „Er hat in seiner ‚montafonerischen Sturheit’ das schier unmögliche möglich gemacht.“ Ein überaus mitreißender Abend mit Songs wie „Auf uns“, „Human“, Scars to your beautiful“, „Chöre“ oder „Wild & free“ folgte. Der krönende Abschluss bildete Michael Jacksons viel-gecoverter Song „We are the world“. ETU