Eine „Pfändertanne“ vom Christbaumparadies Zußner in Lochau

Lochau. Alljährlich vor Weihnachten haben die Lochauer die willkommene Gelegenheit, sich hier im Dorf, auf dem Platz vor dem Gemeindehaus oder beim Sparmarkt, einen heimischen Baum aus dem „Christbaumparadies Zußner“ am Pfänder zu besorgen.

Ein Christbaum gehört für viele zu Weihnachten einfach mit dazu. Und vierzehn Tage vor dem großen Fest startete auch in Lochau der Verkauf von heimischen Pfändertannen. Oft ist „Christbaumparadies Zußner“-Chef Harald Zußner selbst vor Ort, unterstützt wird er von seiner Frau Verena und seinem Vater Pius. Mama Helga muss aufgrund einer Sturzverletzung in diesem Jahr leider passen. Zum Rund-um-Service gehört natürlich auch die kostenfreie Zustellung, wenn gewünscht sogar bis hinein ins Wohnzimmer.

Christbaumparadies Zußner in Lochau

Schon seit vielen Jahren züchten Harald und Verena Zußner als kleiner Familienbetrieb am Lochauer Pfänderhang die verschiedensten Christbäume, neben der heimischen „Pfändertanne“ in Rot und Weiß im Speziellen Nordmanntannen und Blaufichten. Über 5000 Jungpflanzen sind auf der unteren Haggenwiese angesiedelt. Auch an der Pfänderstraße oberhalb vom Haggen hat Harald Zußner sein „Christbaumparadies Zußner“ vor vier Jahren um weitere rund 2000 Weihnachtsbäumchen erweitert.