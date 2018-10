Eine Passion für Aquarell

Drei Seniorinnen Malen jeden Montag bei Kaffee und Kuchen.

Feldkirch, Dornbirn. Was tun nach der Pension? Dieser Frage gingen auch Resilde Holzmüller (86), Emmi Hutter (79) und Fini Rüf (77) nach. Die junggebliebenen Damen waren schon immer kunstbegeistert. In Kursen lernten die Dornbirnerinnen dann gemeinsam das Handwerk kennen. Irgendwann kam der Zeitpunkt, an dem sich das Quartett zusammenschloss und eine Malgruppe gründete. „Wir sind Blumenliebhaberinnen, das spiegelt sich auf unseren Werken wider“, erklärt Rüf. Einmal wöchentlich treffen sich die Pensionisten zum künstlerischen Spaziergang.