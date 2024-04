Eine optimale Wasserversorgung in Lochau sicherstellen

Eine lückenlose Wasserversorgung aller Lochauer Haushalte ist von großer Bedeutung, um sicherzustellen, dass alle in der Gemeinde über ausreichend frisches Trinkwasser für den täglichen Bedarf verfügen, sei es zum Trinken, Kochen, Waschen oder für sanitäre Zwecke.

Nachdem die illwerke VKW noch in diesem Jahr die Stromleitungen in dem darauffolgenden zweiten Abschnitt weiter Richtung Bregenz verlegen wird, und die dazu notwendigen Grabungen ohnehin stattfinden werden, soll zeitgleich auch der Bereich vom „Melanie“ bis zur Kaserne Bregenz in puncto Wasser mit ausgebaut und in diese Gräben verlegt werden. Dies ist erforderlich, da die bestehenden Wasserleitungen direkt am Fuße des Pfänderhanges in die Jahre gekommen sind und deswegen laufend Reparaturen anfallen. Durch diese Leitungen werden die höherliegenden Regionen am Pfänder und Haggen bei Bedarf – falls das Wasser aus Deutschland nicht reicht – mit Wasser aus Bregenz versorgt. Für diesen zweiten Bauabschnitt wurden 975.000,- Euro im Budget vorgesehen. Um dieses Wasser in die Höhe zu befördern, wurde zudem ein großes Notstromaggregat von der Gemeinde angeschafft. Da Lochau über kein eigenes Wasser verfügt, beziehen wir dieses aus Bregenz, Hörbranz und via Eichenberg aus Scheiddeg (D).