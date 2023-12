Eine neue Visitenkarte für Bludenz

Bludenz. Neu, aufgewertet und erweitert – so werden der Bludenzer Bahnhofvorplatz und die Zugänge zum Bahnhof im kommenden Jahr umgebaut.

Damit geht am Bludenzer Bahnhof eine längere Planungsphase in eine Bauphase über. „Als Stadt haben wir uns ja auch schon an der Planung beteiligt. Es ist uns wichtig, denn der Bahnhof Bludenz ist die wichtigste Mobilitätsdrehscheibe in Sachen Personennachverkehr in der gesamten Region“, betont Tschann die überörtliche Bedeutung des Bludenzer Bahnhofs. „Das ist auch eine Visitenkarte für den Tourismusbezirk Bludenz und darf dann schon entsprechend gestaltet sein!“ Fast drei Jahre wurde von den ÖBB, dem Land Vorarlberg, dem Vorarlberger Verkehrsverbund und Stadt Bludenz dieses Projekt vorbereitet. Die Stadtvertretung hat nun grünes Licht zum Bau gegeben. Geht alles nach Plan, wird voraussichtlich im Herbst 2024 mit dem Bau begonnen werden.