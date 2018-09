Eine neue Heimat für die Göfner Kinder

Kindergarten und Kleinkinderbetreuung Hofen feierlich eröffnet.

Göfis. Seit vielen Jahren war die Betreuung der Kinder im Kindergartenalter und der jüngsten ab einem Jahr, in verschiedenen Provisorien untergebracht. Seit kurzem haben diese aber nun im ersten Neubau seit über 30 Jahren im Ortsteil Hofen ein neues Zuhause gefunden. Direkt am Waldrand gelegen und damit perfekt in die umgebende Natur eingebettet werden dort rund 60 Kinder betreut. Überwiegend aus Holz gestaltet finden die Kinder einen großzügigen Spielbereich vor und freuen sich auch über einen Zugang in den Wald. Geplant von Architekt Bernhard Marte und gebaut von Projektleiter Gernot Thurnher führten den kompletten Bau ebenerdig aus, das Gebäude überzeugt dabei durch die Offenheit nach Innen und Außen. Das vier Millionen teure Projekt (Land und Bund übernehmen knapp die Hälfte der Kosten, der Gemeinde verbleiben stattliche 2,2 Millionen Euro), präsentiert sich durch die verwendeten Baumaterialen als sehr hell, als warm und geborgen. Fast schon überflüssig zu erwähnen ist die energetische und ökologische nachhaltige Bauweise, als Heizsystem dient eine Wärmepumpe, das Gebäude verfügt auch über eine zentrale Lüftungsanlage. Während der Bauzeit von rund 15 Monate passierte ein stetiger Austausch zwischen Bauträger, Architekt und Gemeinde.