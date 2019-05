Eine neue Fahne zum 50er

Kameradschaftsbund Mäder feiert runden Geburtstag mit Fahnensegnung

Mäder. Rund eine Viertelmillion aktive Kameradschaftsbundmitglieder gibt es derzeit in Österreich, mehr als 80 davon in Mäder. Oberstes Statut ist dabei die Erhaltung von Frieden und Sicherheit in der Demokratie, Recht und Freiheit sowie die Versöhnung und Verständigung der Völker. Nach der Gründung in Mäder 1969, erhielt der Verein 1972 seine erste Fahne, die nun altersbedingt ausrangiert wurde.