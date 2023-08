Eine Nacht voller blau-weißer Lebensfreude

Die Admiraner luden zur ersten Party der Saison.

Dornbirn. „Malle ist nur einmal im Jahr“, hieß es letzten Samstag beim SC Admira Dornbirn. Die Blau-Weißen aus dem Rohrbach feierten große Mallorca-Party auf der Sportanlage im Rohrbach. Grund zum „Fäschta“ hatte das Team von Coach Herwig Klocker ausreichend. Mit zwei Siegen vergangene Woche in Andelsbuch (2:1) und beim vorangegangen Heimspiel gegen den FC Lustenau 1907 (4:1) ist die Mannschaft perfekt (bis auf das bittere Cup-Aus im Elferschießen gegen Bizau) in die neue VN.at-Eliteliga-Saison gestartet und somit war alles angerichtet für eine blau-weiße Sause. An zwei verschiedenen Cocktailbars versorgte die Kampfmannschaft die Gäste mit köstlichen Sommerdrinks und energiegeladenen Shots. Im Pilz und im Admira-Clubheim verwöhnte das Wirtschaftsteam bewährt die zahlreichen Besucherinnen und Besucher, die sich die ausgelassene Partynacht nicht entgehen lassen wollten. Bei legendären Ballermann-Hits und Tequila Sunrise, Mojito & Co. genossen die Gäste die laue Sommernacht, die einen Hauch spanische Lebensfreude ins Forach brachte. (cth)