Eine musikalische Reise um die Welt

Ein besonderes Musikprojekt war zu Gast in der VS Leopold.

Dornbirn. Einen äußerst erlebnisreichen und vor allem musikalischen Vormittag erlebten vergangene Woche die Schülerinnen und Schüler der VS Leopold in Dornbirn. Das Metanoia-Quartett, vier Studentinnen und Studenten des Landeskonservatoriums Feldkirch waren zu Gast an der Hatler Volksschule – mit im Gepäck ihr originelles, selbstentwickelte Konzept, das Kinder für Musik begeistern soll. Das Projekt bietet die Möglichkeit, der Musik vielfältig und abwechslungsreich zu begegnen und soll zum interkulturellen Lernen anregen.