Eine musikalische Reise über die Kontinente

Jazz am See 2024

Jazz am See 2024 ©Gemeinde Lochau/MD

Jazz am See 2024 ©Gemeinde Lochau/MD

Erstklassige Performance des Jazz-Trios beim 5. Jazz am See in Lochau.

Eine hochklassige Besetzung durch die Künstler Rosario Bonaccorso (Kontrabass, Gesang und Komposition), Roberto Taufic (Gitarre und Gesang) sowie Fausto Beccalossi ( Akkordeon und Gesang) sorgte am Abend des 6. Jänner 2024 für ein stimmungsvolles und unterhaltsames Programm beim diesjährigen “Jazz am See”.

Der in Lochau wohnhafte Musiker Rosario Bonaccorso bringt zu seinen Konzerten stets namhafte Künstler aus der ganzen Welt nach Lochau. Dabei präsentiert der Botschafter des italienischen Jazz größtenteils eigene Kompositionen. Diese stellten an diesem Abend einen musikalischen Exkurs über verschiedene Kontinente in einem Musikprojekt dar, das durch das Thema Reisen darauf abzielt, persönliche Erfahrungen und Lebenserinnerungen zu skizzieren. Tiefgängiges mit Humor, Eleganz und Wahrhaftigkeit auf der Suche nach Einfachheit als Sinnbild der Schönheit haben das Publikum dabei auf dieser Reise begleitet.

Neben Rosario Bonaccorso am Kontrapass überzeugte Bonaccorsos langjähriger Berufskollege Roberto Taufic, einem virtuosen brasilianischen Musiker, der in Europa äußerst geschätzt wird, mit seinem Gitarren-Können. Ein ganz besonderes Ensemblemitglied dieses Abends war der auf internationaler Ebene hochgeachtete Akkordeonist Fausto Beccalossi, ein Künstler, der bei den Stars des Jazz-Firmaments zuhause ist.

Die Zuschauer*innen im vollbesetzten Pfarrheim genossen den Abend sichtlich und belohnten die Künstler mit großem Applaus.