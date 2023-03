Eine musikalische Reise in 90 Minuten um die Welt

FLUTAR - HAPPY BIRTHDAY 1953: Von Tango bis Samba, von Argentinien bis Australien am Freitag, 24. März 2023, 20.00 Uhr in der Kulturbühne Schruns.

Mit diesem „Cross-Over“ Programm laden Martin Vallaster - FLUtes und Gerhard Ganahl - guiTAR alias FLUTAR zu einer musikalischen Reise in 90 Minuten um die Welt anlässlich des 70. Geburtstages von Komponisten des Jahrganges 1953 in die Kulturbühne Schruns ein. Eine Komponistin und vierzehn Komponisten aus aller Welt verbindet ihr gemeinsames Geburtsjahr und die Jubilare steuern allesamt attraktive Originalwerke für die Besetzung Flöte und Gitarre bei. Vorwiegend Tänze (Choro, Samba, Bossa, Tango, Milonga, Walzer, Tango Brasileiro etc.) aus unterschiedlichsten Ländern und Kulturkreisen der Erde (Bolivien, Argentinien, Spanien, Deutschland, China, Brasilien, Puerto Rico, USA, Australien, Japan, England und Estland) ergeben ein kontrastreiches „World Music“ Programm, beeinflusst einerseits von Folklore, andererseits dem Jazz oder auch der Avantgarde.