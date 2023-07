Eine Million Euro Strafe wegen Seitensprung?

Der angebliche Seitensprung von Fußball-Superstar Neymar Jr. (31) soll dank eines Fremdgeh-Vertags zwischen ihm und seiner Freundin nun ganz schön teuer für den Profikicker werden!

Fremdgehgerüchte und öffentliche Entschuldigung

Allerdings kursierten bereits zahlreiche Gerüchte dazu, dass Neymar eine Affäre mit Influencerin Fernanda Campos habe. Neymar entschuldigte sich daraufhin öffentlich auf Instagram bei seiner Lebensgefährtin: "Ich sehe, [...] wie sehr du durch all das gelitten hast und wie sehr du an meiner Seite sein willst", schrieb der 31-Jährige zu einem Bild der beiden. Er scheint aber positiv in die Zukunft zu blicken: "Unser Ziel wird siegen, unsere Liebe zu unserem Baby wird siegen, unsere Liebe zueinander wird uns stärken."