Eine Million Euro für private Kinderbetreuung

Bregenz (BRK) – Neben den von der Stadt betriebenen Einrichtungen leistet ebenso die private Betreuung in Bregenz einen wertvollen Beitrag, damit die Kinder berufstätiger Eltern untertags bestens versorgt sind.

Das sehen auch die Mitglieder des Stadtrates so, die am 22. November für das kommende Jahr – vorbehaltlich der Beschlussfassung des Budgets für 2023 – hohe Zuwendungen für einschlägige Vereine genehmigt haben.

Wie Bürgermeister Michael Ritsch mitteilte, werde man im nächsten Jahr an private Spielgruppen sowie an Organisationen wie die Tageseltern, „Frau Holle“ etc. Fördergelder in der Gesamthöhe von 699.500 Euro ausbezahlen. Bei privaten Kindergärten sollen 286.900 Euro zur Auszahlung kommen. Auch Familienprogramme wie das Stillcafé und die Elternakademie sowie die Eltern-Kind-Gruppen und der Eltern-Chat des Katholischen Bildungswerkes, das Eltern-Kind-Zentrum oder das Abenteuer-Sportcamp erhalten Subventionen.