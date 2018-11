Eine Megaparty für einen guten Zweck

Das 19. Benefizevent des Handballclub Sparkasse BW Feldkirch wurde erfolgreich über die Bühne gebracht.

Über 20 Hobbyteams spielten dabei für den guten Zweck Handball. Beim „Novemberfest“ wurde bis in die Morgenstunden in der Reichenfeldhalle für den caritativen Zweck weitergefeiert.

Am 9. und 10. November hat der traditionsverein BW Feldkirch „2to4-Handball-Benefizevent“ in der Reichenfeldhalle ausgetragen. Der Startschuss für das zweitägige Benefizevent fiel am Freitagnachmittag um 14:00 Uhr. Gestartet wurde mit der „Vorarlberger Handball Lehrlingschallenge“, bei der sich 6 Lehrlingsmannschaften von Betrieben aus Lichtenstein und Vorarlberg auf dem Handballfeld gegenüberstanden. Auch das Spiel des Schulheim Mäder ist bereits eine langjährige Tradition. Die Kinder wurden von den WHA-Damen des Handballclubs und Politikern von der Stadt Feldkirch unterstützt. Im Anschluss spielten Familien, Freunde und Handballfans bis bis 02:00 Uhr in die Morgenstunden Handball.