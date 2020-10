Eine Maus basteln mit Papiertellern

Die Kinder der 1b VS Leopold zeigen wie es geht.

Dornbirn. Eines der bekanntesten Kinderbücher ist das Buch „Frederick“. Hier geht es um eine kleine Maus, die kurz vor dem Winter nicht wie alle anderen Mäuse Körner, Stroh und Nüsse sammelt, um genug Futter für den Winter zu haben, sondern lieber Träume und Hoffnungen in Form von Farben, Wörtern und Sonnenstrahlen. Auch die Kinder der VS Leopold lieben diese Geschichte und haben passend dazu im Werkunterricht lustige Mäuse gebastelt, die sich auch wunderbar als Herbstdekoration eignen und ganz einfach nachzumachen sind.

Beim Papierteller wird der Rand nach Lust und Laune bunt bemalt und anschließend mit Papierschnipseln beklebt. Wenn die Schnipsel getrocknet sind, den Papierteller in der Mitte falten, so dass die beklebten Seiten nach außen schauen. Aus Buntpapier schneiden wir die Ohren und noch ein längeres Stück für den Mäuseschwanz aus, den wir etwas aufrollen. Mit dem Heftklammerer wird dann der Schwanz an einer Seite des Papiertellers angebracht und die Mäuseöhrchen an der oberen Kopfseite. Zusätzlich verpassen wir der Maus noch Augen und eine Nase.