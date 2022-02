Eine Liebeserklärung zu St. Valentin

In der Pfarrkirche Weiler ist zum bevorstehenden Valentinstag eine besondere Aktion vorgesehen.

Weiler . Ausgangspunkt des heutigen Valentinsbrauchtums ist dabei die Verehrung des heiligen Valentin. Er war Bischof von Terni in Mittelitalien und soll am 14. Februar des Jahres 269 den Märtyrertod erlitten haben. Davor soll er Liebende trotz eines staatlichen Verbots getraut haben und wird daher heute weltweit als Patron der Liebenden verehrt.

So wird der Valentinstag auch in der Pfarrkirche von Weiler mit einer besonderen Aktion gefeiert. Neben einem persönlichen Valentins-Segen durch Vikar Willi für Paare, Familien und Singles bekommen alle Gottesdienstbesucher im Anschluss an den Gottesdienst ihren persönlichen Liebesbrief von Gott. Jede und jeder sind dazu am kommenden Sonntag, 13. Februar ab 10 Uhr herzlich in der Pfarrkirche von Weiler Willkommen – „weil Gott mit einer jeder und einem jeden von uns eine innige Liebesbeziehung pflegt“. MIMA