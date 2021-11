Eine leuchtende Idee

Lehrlinge der LBS Dornbirn feierten ein besonderes Laternenfest.

Dornbirn. „Ich gehe mit meiner Laterne…..“, hieß es am Donnerstagabend für die Lehrlinge der LBS Dornbirn1. „Ich vermute, so etwas wurde noch nie mit Lehrlingen gemacht, aber für diese Aktion ist man doch eigentlich nie zu alt und gleichzeitig ist es eine schöne Möglichkeit die Klassengemeinschaft zu stärken“, erklärte Berufsschullehrer Christoph Rinderer lachend.

Dem konnten die 30 begeisterten Lehrlinge der LBS nur zustimmen. Ausgestattet mit im Vorfeld selbstgebastelten Laternen, ging es für die singende Truppe von der Schule aus Richtung Café Erika. „Das Gesang war zwar etwas chaotisch, aber wir hatten alle einen unglaublichen Spaß und zusammengefasst, war dies einer meiner besten Abende mit meiner Klassenbande und Master Rinderer“, berichtete Lehrling Pawel Jose. Nach dem Umzug ließ man den Abend dann gemeinsam im Erika weiter mit viel Musik ausklingen – „Gott sei Dank aber professionelle Klänge aus dem Lautsprecher“, wie Amel Aijkic ergänzte. Ein großes Dankeschön gab es dann einstimmig von allen Teilnehmern an den Organisator: „Auf so tolle Ideen kommt nur unser Herr Rinderer und es ist immer wieder cool, was er sich für uns alles einfallen lässt“, so Alissa Wolf im Namen der ganzen Klasse abschließend. (cth)