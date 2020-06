"Eine langfristige, tödliche Bedrohung"

Der Verein „KlimaVOR!“ möchte die Corona-Phase nutzen, um die Weichen zu Vorarlbergs Klimaneutralität zu stellen: W&W sprach mit Klimaexperte und Obmann Christof Drexel über den Vorarlberger Weg, Corona als Chance und Verzicht.

Christof Drexel: Das ist eine spannende Frage. Der Vorarlberger Weg wird oft gemeinsam gegangen. Es braucht Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft. Wir sind ein Verein der Zivilgesellschaft. Alle Mitglieder sind Privatpersonen, wir laden auch jeden ein, beizutreten. Als wichtige Akteure in Sachen Klimaneutralität sind aber auch Ingenieurbüros vertreten, NGOs, Energieinstitut und inatura, Kirche und Caritas, Ökomode, Bioläden und Solarunternehmen. Aber auch die Firma Haberkorn, die sich als technischer Großhändler nicht primär um Klimaschutz kümmern kann, in vielen betrieblichen Prozessen aber sehr vorbildlich agiert.

Christof Drexel: Manche sehen Corona als Warnschuss – ein Signal, dass wir nicht so weitermachen können. Nun müssen wir uns fragen: Wollen wir dorthin zurück, wo wir vorher waren? Oder gibt es Dinge, die wir aus dieser Situation mitnehmen können? Wir sahen, was im Krisenfall alles möglich ist. Wir dürfen nicht warten, bis uns die globale Erwärmung in vergleichbare Situationen bringt, in der das Abwenden der ganz großen Katastrophe nur mit hohen Kollateralschäden verbunden sein wird. Wir müssen jetzt darauf reagieren und die Gesellschaft zu einer klimaneutralen umbauen. Wenn wir jetzt gleich anfangen, haben wir für den Umbau noch zehn bis 20 Jahre Zeit. Das ist zwar verdammt wenig, aber es geht noch.