Eine lange gesangliche Tradition

Seit über 90 Jahren pflegt der Männerchor Liederkranz Feldkirch-Gisingen das gemeinsame Singen.

GISINGEN Ein Sänger durch und durch: Josef Oswald kommt aus einer Sängerfamilie. Sein Vater hat ihn in seiner Heimat in Bludenz bereits zum Liederkranz geholt und dort ist er aufgeblüht. Das dieser Schritt einen großen Teil seines Lebens prägen würde, hätte er zu diesem Zeitpunkt nie geahnt. Heute blickt er auf 45 Jahre als Obmann beim Liederkranz Feldkirch zurück und erzählt gegenüber der VN die Traditionsgeschichte des Liederkranz Feldkirch-Gisingen. Nahezu ein ganzes Jahrhundert besteht er nun, der Männerchor „Liederkranz Feldkirch-Gisingen“. Er ist einer der erfolgreichsten und traditionsreichsten Männerchöre Feldkirchs, hervorgegangen aus einer kleinen Gruppe sangesfreudiger Idealisten, die im Jahre 1932 das Wagnis unternahmen, einen Männerchor in Gisingen zu gründen. Bereits bei der ersten Hauptversammlung umfasste der Verein respektable 22 Mitglieder.

Ein kurzer Rückblick

Die Geschichte des Männerchores begann mit Frühjahrs- und Herbstkonzerten und führte den jungen Verein 1935 erstmals zu einem Sängerfest nach Götzis und Sängertreffen in Rankweil und Sulz. 1937 nahmen mehrere Mitglieder des Vereins am Sängerfest in Breslau teil. Unterbrochen wurde das Vereinsleben durch den Krieg, um danach mit dem bekannten Chorleiter Gustl Meier eine neue Blütezeit einzuleiten: Das erste Osterkonzert fand statt, es wurden kirchliche und öffentliche Feste gestaltet, auf Hochzeiten, Sängerfesten und Sängertreffen benachbarter und entfernter Vereine gesungen, und vieles mehr. Das Osterkonzert entwickelte sich über die Jahre zum Höhepunkt des Vereinsjahres. Als Höhepunkt der noch jüngeren Vereinsgeschichte muss das Sängerfest mit Fahnenweihe am 16. und 17. Juni 1951 bezeichnet werden, durch das sich der Liederkranz als Verein in Gisingen wohl auch äußerlich endgültig etablierte. Mit der Übernahme des Liederkranzes durch den Chorleiter Hardy Schöch wurde dieser zu neuen Erfolgen geführt: Neben zahlreichen Auszeichnungen des Vereins kam es zu einem großen Auftritt in der Freiburger Marienkirche und der Produktion einer eigenen Schallplatte.

Gemeinschaftliches Singen

Die Liebe zum Lied und die Freude an der Geselligkeit gestalten das Vereinsgeschehen, Kameradschaft und offen gebotene Lebensfreude vereinigen sich im sangesbrüderlichen „Du“. Gemeinsames Singen wird zur sinnvollen Freizeiterfüllung. Diese sinnvolle Freizeitgestaltung und ein Hineinwachsen in die Chorgemeinschaften wollte der Gesangsverein zum 50-jährigen Bestand im Jahre 1982 auch der Jugend bieten und gründete damals kurzerhand einen Jugendchor zum gegebenen Anlass. Zur Trauer des Obmanns scheiterte dieses Projekt: Aus ursprünglich 100 Anmeldungen sind zu dieser Zeit nur noch Mädchen für einen Mädchenchor übriggeblieben. Die Idee, einen Nachwuchs für den Männerchor zu erschaffen, blieb somit aus. Grundsätzlich habe der Chor Schwierigkeiten, einen festen Nachwuchs zu gestalten: „Das Durchschnittsalter unserer Chormitglieder beträgt nahezu 60 Jahre – Das ist für junge Sänger natürlich nicht unbedingt einladend.“, so Obmann Josef Oswald. „Neue Mitglieder kommen meist eher in einem Pulk und bleiben nicht lange.“

Zusammengewachsen