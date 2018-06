In Lustenau fand zum achten Mal der Markt der Kulturen statt.

LUSTENAU Baklava, Paella oder Quiche … was für den Österreicher exotisch klingen mag, ist in der Türkei, Spanien oder Frankreich traditionelle Hausmannskost. Rund 1000 Besucher konnten diese und viele weitere heimischen Köstlichkeiten mitten in Lustenau für sich entdecken. So wurden japanisches Sushi, griechisches Souvlaki und lustenauer „Käsdönnola“ angeboten. Die Besucher wurden auf eine kulinarische Weltreise geschickt. Der achte Markt der Kulturen mit seinen 14 Nationen fand auf dem blauen Platz, im Herzen von Lustenau statt. Jedes Jahr nach Ramadan versammeln sich zusätzlich zum wöchentlichen Samstagsmarkt auch die Aussteller um neugierige Gäste zu verwöhnen. Spannend für den hungrigen Gast war, dass die Speisen frisch vor seinen Augen zubereitet und angerichtet wurden.

Doch eines überraschte: „Die talentierten Köche aus den verschiedensten Ecken der Welt haben aber ihren Wohnsitz und Lustenau“, erklärt die Mitorganisatorin Silvia Hagspiel-Eisenhofer (Lustenau Marketing). „Mit dem Gedanken: Menschen mit Essen zu verbinden entstand vor acht Jahren das Projekt.“