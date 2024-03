Eine Krippe zur Fastenzeit

In der Röthner Pfarrkirche ist bis zwei Wochen nach Ostern die besondere Fastenkrippe zu bewundern.

Röthis. Bis vor wenigen Jahren wurden in Vorarlberg vorwiegend Weihnachtskrippen, die sich mit der Geburt Christi, seltener der Herbergssuche und der Flucht nach Ägypten befassen, hergestellt. Fastenkrippen, Passions- und Osterkrippen sind seit der Barockzeit vor allem in Tirol weit verbreitet, inzwischen werden auch in Vorarlberg vereinzelt Fastenkrippen gebaut.

Umbauten am Grabmal

Eine dieser besonderen Fastenkrippen steht derzeit, als Leihgabe von Jakob Lercher aus Klaus, in der Röthner Pfarrkirche. Dabei wurde die Krippe vorerst als Weihnachtskrippe gebaut und erst durch geringe, leicht austauschbare Umbauten wie das Grabmal oder der Palast des Pilatus entstanden neue Szenen. So wird mit den passenden Figuren der Einzug Jesu in Jerusalem, die Szene am Ölberg, die Verurteilung durch Pontius Pilatus, die Dornenkrönung, die Geißelung, den Kreuzweg, die Kreuzigung, die Grablegung und die Auferstehung dargestellt.

