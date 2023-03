Eine Krankheit verstehen

Jede*r kennt wohl im eigenen Umfeld jemanden, der an Demenz erkrankt ist, und ist so unmittelbar mit den Auswirkungen der Erkrankung konfrontiert.

Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko an Demenz zu erkranken. Es gibt wohl kaum jemanden, der/die in seinem/ihrem persönlichen Umfeld nicht mit den Auswirkungen dieser Erkrankung konfrontiert ist. Eine Demenzerkrankung bringt Veränderungen im Alltag, bei den Betroffenen selbst aber auch den Angehörigen. Neue Herausforderungen sind zu bewältigen. Doch was genau ist Demenz? Und wie damit umgehen? Darüber spricht Michael Moosbrugger, Arzt am Landeskrankenhaus Rankweil, am Mittwoch, 22. März, um 19 Uhr in der Rätikonhalle in Vandans. Mit praxisnahten Beispielen zeigt er auch, wie ein Leben mit Demenz gelingen kann. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Vortrag findet im Rahmen der Reihe „Guat alt wära im Muntafu“ statt.