Eine Kapelle im eigenen Garten

Im Garten von Familie Marinkovic steht eine Kapelle, die öffentlich zugänglich ist.

Lustenau Es ist kurz vor 16 Uhr. Kaplan Wilhelm Kroner (92) biegt um’s Eck. Wie jeden Tag. Er ist bereit, den täglichen Rosenkranz mit anschließender Krankensegnung abzuhalten. Auch an diesem Tag ist eine treue Besucherin vor Ort und freut sich auf die für sie ganz besondere Zeit. Schauplatz dafür ist keine der bekannten Kirchen in Lustenau, sondern eine kleine unscheinbare Kapelle in der Morgenstraße, nicht weit entfernt vom blauen Platz. Dort befindet sich, dicht an die angrenzenden Wohnhäuser, eine Lourdes-Kapelle. Erbaut bereits im Jahr 1885. Wenige Schritte entfernt, spielen die Kinder von Familie Marinkovic im eigenen Garten. Auf den ersten Blick nichts Besonderes. Auf den zweiten jedoch schon. Denn die Kapelle steht im Garten der Familie.

Grundstück mit Kapelle geerbt

„Mein Opa hat 1953 dieses Grundstück gekauft. Dort stand die Kapelle schon darauf“, erzählt Conny Marinkovic (42) aus Lustenau. Später habe es dann ihre Mutter geerbt und sie habe es wiederum ihr weitervererbt. Bis dato war das Grundstück unbebaut. Es gab lediglich den Grund mit der Kapelle. Der Vater von Conny hat das Grundstück in den letzten Jahren für seine Zitrusfrüchte genutzt. Dafür hat er ein großes Gewächshaus aufgestellt, in dem sich neben Zitronen- und Orangenbäumen auch verschiedenste Setzlinge befinden. Im vorigen Dezember hat sich Conny Marinkovic dann gemeinsam mit ihrem Ehemann den Traum vom eigenen Haus erfüllt. „Für uns hat sich zu Beginn die Frage gestellt, was wir mit der Kapelle in unserem Garten machen und wie wir das Gewächshaus stellen, damit wir Platz haben. Wir hätten um die Kapelle bauen können oder sie ausheben lassen und an einen neuen Standort stellen.“ Das kam für die Familie jedoch nicht in Frage. Die Kapelle gehöre zum Grundstück und bleibe deshalb hier stehen. Außerdem gefällt der Familie die Geschichte zur Lourdes-Kapelle: Diese wurde 1885 vom Lustenauer Gottfried Hagen aus Dankbarkeit, dass seine unheilbar kranke Frau wieder gesund wurde, erbaut. Und so haben sie bei den Planungsarbeiten zum Haus, alles gedreht und gewendet, bis sie eine Lösung gefunden haben. Ihr Haus steht nun in kleiner Entfernung zur Kapelle, die einen eigenen Zugang hat. Die Besucher müssen somit nicht durch ihren Garten gehen. Gleich dahinter steht das Gewächshaus ihres Vaters.

Rituale leben