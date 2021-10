Eine Hommage an „Voradlberg“

Bludenz. SÖF sorgten am Freitag in der Remise Bludenz für eine Mundart Pop/Rock-Show der ganz besonderen Art.

Von „Sura Käs“ bis „feina Riebl“ wurde alles besungen, was „unser schönes Ländle“ so einzigartig macht. Das Publikum zeigte sich begeistert.

Eine rockige Hommage an „Voradlberg“ – so könnte man das Konzert von Söf vergangenen Freitag in der Remise Bludenz in nur wenigen Worten beschreiben. Die vier Vollblutmusiker Alexander Engstler (Akkordeon und Gesang), Martin Dobler (Gitarre und Gesang), Joachim Schwald (E-Bass und Gesang) und Franz Münsch (Schlagzeug), die sich 2019 beim mundaARTpop/rock Wettbewerb „Singa wia dr Schnabl gwachsa isch“ des ORF Vorarlberg den Publikumspreis sicherten, brachten mit ihren Songs im Vorarlberger Dialekt das Publikum in der Remise Bludenz zum Mitsingen und Mittanzen.