Eine Hommage an Japan

Zweitätige AniWest war mit Besucherrekord voller Erfolg.

BREGENZ Noch die Perücke zurechtgezupft, die farbigen Kontaktlinsen eingesetzt und schon geht’s ab nach Bregenz. Zwei Tage lang durften Fans vergangenes Wochenende die Besucher in die Japanische Welt der Anime- und Mangafiguren tauchen. Über 800 Gäste nutzten diese Gelegenheit Teil der Westösterreichs größten Convention zu sein, veranstaltet von der Anime- und Mangacommunity. „Im Vergleich zu anderen doch noch recht klein, aber dafür ganz groß am Wachsen“, meint Mitorganisatorin Sandra Schwendinger (VAMC). „Das Programm ist wie jedes Jahr sehr vielfältig und hält so manche Überraschung für dich als Besucher bereit.“ So wurde die Nutzfläche zum Vorjahr verdoppelt.

Japans Popkultur

Quitschbunt, fantasievoll und teilweise kindhaft präsentiert sich die Szene: Mit türkis-blauen Haaren, rosaroten Mäschchen, glitzernden Kleidern oder heldenhaften Umhängen. Aber es gibt sehr wohl auch die düsterere Seite dieser „Welt“. Mit Waffen geformt aus thermoplastischen Worbla, dunklen Masken oder gar (kunst-)blutbefleckten Kostümen ­ – eine Szene die in sich nicht unterschiedlicher sein könnte. So muss auch für diese unterschiedlichen Individuen das passende Programm gefunden werden. Neben den zahlreichen Händlerständen (Rune, Seetroll, Heldenschmiede oder Dein Nörd-Shop) stellten auch Künstler wie Myosotre, TacToki oder Satoshi Shiki in der Artist Alley aus. Besonders beliebt sind die Workshops und Vorträge: Make-up, Fotografie oder das Arbeiten im Maid Café. Poetisch ging es dann auch beim Cosplay Slam zu.

Wer holt sich den Titel