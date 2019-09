Eine haarige Angelegenheit im TiK

Die Drei Friseure starteten mit ihrer Herbsttour in Dornbirn.

Dornbirn. Einen Friseurbesuch der etwas anderen Art, erlebten die Besucher vergangenen Samstag im TiK in der alten Stadthalle in Dornbirn. Zu Gast waren im Rahmen ihrer Herbsttour die Vorarlberger Kabarettisten „Die drei Friseure“ mit ihrem Programm „Jetzt mit lustig“. Und wer diese Friseure kennt, weiß, dass es hier mehr um „Dauerlachen“ als Dauerwelle geht.

Seit 1995 begeistert das Comedy Trio das Publikum von Vorarlberg bis Russland und die Spielfreude ist auch nach all den Jahren immer noch spürbar, vor allem wenn es um die improvisierten Stellen bei einer Aufführung geht. So auch im TiK.

Ob beim Song über das „Griechische Schwein“, einer Liebeserklärung an Mexiko oder einer besonderen Hommage an Volksrocker Andreas Gabalier – da blieb ganz in Friseurmanier kein Auge trocken. Einen Shitstorm – der im neuen Programm ebenfalls musikalisch verarbeitet wird – musste das Trio nach seinem Auftritt keinesfalls befürchten. „Daumen hoch“ bzw. tosender Applaus gab es am Ende für die Künstler und laute Rufe nach einer Zugabe – in diesem Fall die Aufforderung: „Bitte noch ein Haircut á la drei Fiseure!“ Und die Gewissheit mit dem Besuch bei den drei Friseuren, die definitiv richtige Wahl getroffen zu haben.