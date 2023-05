Eine "grüne Krone" für Mary Rose

Stefan Grabher, Geschäftsführender Gesellschafter von Mary Rose, war am Mittwoch zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Für seine ganzheitliche Cradle-to-Cradle-Lösung wurde das österreichische Textilhandelsunternehmen mit dem Jury-Award für Nachhaltigkeit und Design ausgezeichnet. Stefan Grabher, geschäftsführender Gesellschafter von Mary Rose, durfte den Award in der Kategorie "Interior & Lifestyle" für die Cradle-to-Cradle-Lösung "C2C Certified® Gold Textile" in Empfang nehmen. Grabher legt seit Jahren Wert darauf die Produktion so nachhaltig und sozial fair wie möglich zu gestalten. "Unser Anspruch ist es, ganzheitliche Lösungen zu entwickeln, die am Ende nicht mit Recycling enden", so der Unternehmer. Darüber, über die Auszeichnung und wo der nachhaltige Weg für Mary Rose noch hingeht, sprach Stafen Grabher am Mittwoch mit Thomas Flax bei "Vorarlberg LIVE".

Award in der Kategorie "Interior & Lifestyle"

Der internationale Green Product Award prämiert Produkte und Dienstleistungen, die in Sachen Nachhaltigkeit, Innovation und Design überzeugen. Heuer bewarben sich mehr als 1300 Teilnehmende aus 40 Ländern. Dabei konnte Stefan Grabher, geschäftsführender Gesellschafter des Dornbirner Textilunternehmens Mary Rose, den Award in der Kategorie „Interior & Lifestyle“ für die Cradle-to-Cradle-Lösung „C2C Certified® Gold Textile“ in Empfang nehmen.

Ganzheitliche Lösungen, die am Ende nicht mit Recycling enden

„Unser Anspruch ist es, ganzheitliche Lösungen zu entwickeln, die am Ende nicht mit Recycling enden“, so Grabher. Denn dabei würden oftmals gute Produkte zwangsläufig mit schlechten vermischt, was zwar den Lebenszyklus verlängere, aber am Schluss bei der Verbrennung dennoch Schadstoffe freisetze. Aus diesem Antrieb heraus entstand die weltweit erste Bettwäsche mit der Cradle-to-­Cradle-Zertifizierung in Gold.

