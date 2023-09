Eine Gemeinde fest in Kinderhand

Am Sonntag verwandelte sich das Zentrum Lustenaus in ein wahres Kinderparadies.

Lustenau Es war für jeden etwas dabei, die Kinder beim diesjährigen Spielefest in Lustenau kamen ganz auf ihre Kosten. Und das bei bestem Herbstwetter. Es konnten unter anderem Windräder aus alten Schulhefteinbänden gebastelt werden, Rätsel in einem großen Spind gelöst, Sportarten und seine eigene Geschicklichkeit ausprobiert und das bunte Treiben im Herzen Lustenaus beobachtet werden. Die Kinder hatten das Sagen, das Zentrum wurde für dieses Fest für den Verkehr gesperrt. Und so verwandelte sich das Herz Lustenaus in eine kleine „Kilbi“ für die jüngsten Bürger der Gemeinde.

Alles, was das Kinderherz begehrt, war beim Fest am Sonntag vertreten. So konnten Feuerwehr-Fans einmal in ein richtiges Feuerwehrauto sitzen, beim Wasserzielspritzen die eigenen Löschfähigkeiten überprüfen, beim Stand des Roten Kreuzes sehen, was man bei der Rettung macht, Tischtennisspielen, Bobby-Car-Rennen machen, Ponyreiten, Basteln, Rätsel lösen, sich beim Kinderschminken verwandeln lassen. „Das Spielefest in Lustenau ist für uns zu einem Fixpunkt geworden. Auch dieses Jahr ist es wieder super organisiert. Mein Sohn ist ganz begeistert“, sagte Besucherin Regine Riedler. Und auch Silke Hagen-Jurkowitsch beobachtete ihren Sohn Tim, der sich nach Herzenslust durch das Angebot spielte. „Heute stimmt einfach alles. Das Wetter ist super, es sind viele Leute gekommen und was mir besonders gut gefällt: es sind viele Nationalitäten vertreten“, so Hagen-Jurkowitsch.