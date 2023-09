Eine ganze Stadt in Feierlaune

Dornbirn hatte zum achten Mal zum Stadtfest „Urbikuss“ geladen.

Dornbirn. Nicht nur die Stadt selber, auch der Sommer zeigte sich am Freitag von seiner schönster Seite. Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel feierte Dornbirn sein achtes „Urbikuss“-Stadtfest. Das bunte Programm startete bereits am Vormittag und lockte den ganzen Tag über kleine und große Partygäste in die Innenstadt. Bei Kunst, Kultur, Live-Musik, Kinderprogramm, Tanzshows und Akrobatik – alles bei freiem Eintritt – wurde für jeden Geschmack etwas geboten.

Führungen und mehr

Auch die städtischen Betriebe zeigten sich in Feierlaune: Das Stadtmuseum, das Stadtarchiv, die inatura, das Stadtbad, das Flatz Museum, das vai, der Kunstraum und die Stadtbibliothek hatten ihre Türen für die Besucher geöffnet und boten kostenlose Eintritte oder besondere Urbikuss-Aktionen an. Bei kostenlosen Stadtführungen etwa erfuhren die Besucher spannende, interessante und amüsante Fakten über Dornbirn. Die einstündigen Rundgänge führten über den Marktplatz und die Marktstraße bis zur Stadtbibliothek. Bei Führungen zu den neuen „Stadtspuren“ bekamen die Teilnehmenden einen Einblick in die Industriegeschichte Dornbirns. Auch zahlreiche Handels- und Gastronomiebetriebe in der Innenstadt hatten sich für das Stadtfest wieder attraktive Angebote einfallen lassen.

Buntes Kinderprogramm

Für die Kleinen gab es Clown Pompo und Zack & Poing, die für Spaß und Unterhaltung sorgten. Beim Mitmachzirkus konnten die Kinder Kunststücke ausprobieren und mit den Zirkustrainern üben. Lange Warteschlangen gab es bei Clown Pompos berühmter Ballon-Modellierkunst im Pfarrpark – die geknoteten Tiere und Ballonfiguren waren bei den jüngsten Festgästen heiß begehrt. Die Pfadfinder sorgten währenddessen mit Kaffee und selbstgemachten Kuchen für das leibliche Wohl der Besucher.

Tanz und Musik