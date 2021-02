Eine ganz schwere Aufgabe für die Harder Handballer

Der Alpla HC Hard ist im ersten Pflichtspiel in diesem Jahr zu Gast beim HC Fivers Margareten.

Endlich geht es auch für den Alpla HC Hard in der spusu LIGA Meisterschaft wieder weiter! Nach neun Wochen ohne Wettkampfspiel geht es am Samstagabend für die Roten Teufel vom Bodensee erstmals im neuen Jahr wieder um Punkte in der Meisterschaft. Die lange Vorbereitungszeit auf das erste Pflichtspiel nach der Winterpause wurde intensiv genutzt und die Mannschaft von Cheftrainer Mario Bjelis freut sich auf die Fortsetzung der Meisterschaft. Neuzugang und Neo-Harder Marijan Maric könnte sehr wahrscheinlich zum ersten Mal im Dress der Roten Teufel im Einsatz sein und sein Debüt beim HC Hard geben.

Nachdem das für letzten Samstag, den 13. Februar 2021 angesetzte Heimspiel gegen den HC Linz aufgrund positiver COVID-19 Fälle beim letzten Gegner der Oberösterreicher, der SG INSIGNIS Handball WESTWIEN, von der Covid Task Force des ÖHB verschoben werden musste, erfolgt nun der Auftakt des ALPLA HC Hard nach der Winterpause gegen den HC FIVERS WAT Margareten. Für die Roten Teufel ist es die erste von drei noch ausständigen Partien in der Rückrunde des Grunddurchgangs in der spusu LIGA Meisterschaft. Nach dem Auswärtsspiel in der Wiener Hollgasse sind noch zwei Heimspiele in der Teufelsarena zu absolvieren, gegen den HC LINZ AG und die HSG Remus Bärnbach/Köflach.