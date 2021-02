Eine ganz große Ära geht in Bregenz zu Ende

Roland Frühstück übergibt im Sommer seine Funktion als Präsident von Bregenz Handball

Was intern seit einer Strategieklausur vor zwei Jahren in Vorbereitung ist, wird im Sommer in die Tat umgesetzt: Roland Frühstück, seit rund fünf Jahrzehnten als Spieler, Trainer, Sportchef, Geschäftsführer und seit 2015 als Präsident für Bregenz Handball aktiv, legt nach dieser Saison „seinen“ Verein in jüngere Hände.